Escolas particulares não confirmam retorno às aulas presenciais em Alegrete

Com ou anúncio da possibilidade de retorno das aulas presenciais na Rede Estadual, em outubro, seguindo todos os protocolos de saúde e com alunos do Ensino Médio, que não participaram da aulas online ou não pegaram o material impresso, surgiu o questionamento quanto à volta das aulas em escolas particulares.

A reportagem entrou em contato com quatro escolas particulares de Alegrete para ver se retornariam às atividades presenciais.

A diretora da escola Raymundo Carvalho, Giciéli Barúa informa que a mantenedora da escola a URCAM está fazendo uma pesquisa com os pais sobre o retorno e que na semana que vem saberão o resultado. Ela lembrou que o Decreto do Prefeito pesa muito nesta decisão.

O Colégio Divino Coração também vai continuar com as aulas remotas em três plataformas do 1° ao 8º ano pela moderna compartilha, os alunos do 9º ano ao Ensino Médio estão estudando pelo google class room e a educação infantil tem aulas pelo google met. A coordenadora pedagógica da escola, Giselda Braga, diz além além da determinação do Estado seguem a orientação da Prefeitura que, no momento, não recomenda a volta às aulas presenciais em Alegrete.

Já a diretora da Escola Vida, Dina Araújo Vaucher diz que dependem do Decreto do prefeito. Eles nunca pararam e mantém atividades remotas pela plataforma google class room.

Outra escola que só volta se o Prefeito Decretar o retorno é a Adventista que mantém atividades, remotas online, com seus alunos.