Homenagem ao parceiro que partiu no trágico acidente na BR 290

Há muitas formas de eternizar um sorriso, demonstrar o amor, carinho e amizade. Mas, muitas vezes, esse sentimento pode estar associado, também, a uma perda, a dor de não dividir mais o mesmo ambiente, não ver a alegria contagiante, ter apenas que aprender a conviver com a saudade.

Por esse motivo, um grupo de amigos que há tempos jogava futebol com o alegretense, Igor de Melo Valau de 31 anos, vítima do trágico acidente na BR 290, próximo ao trevo de acesso à rodovia 377,fez uma homenagem para eternizar uma de suas paixões: o futebol com os amigos.

Pelo menos uma vez por semana, o encontro era garantido, eles apenas deixaram de realizar o futebol durante o período de ascensão da pandemia do novo coronavírus em que houve Decreto em que proibiu os jogos. Mesmo assim, no grupo do WhatsApp, o bate-papo era diário, as cornetas e brincadeiras.

Um dia antes do acidente, Igor, que trabalhava em uma empresa de perfuração de poços artesiano, participou de um jogo. Naquele dia, ele estava muito feliz e o grupo marcou o recomeço dos jogos com uma foto, o que não era comum acontecer. Parece que a mensagem que Igor queria deixar para todos era exatamente o quanto a amizade e o carinho deles eram importantes. Desta forma, ao saber do registro, a mãe Rita de Melo Valau ficou muito emocionada.

Momento em que o grupo percebeu que poderia eternizar aquele momento, não apenas para ele, como para a família. Surgiu então, a ideia de fazer um quadro e entregar aos pais e irmãos de Igor.

O alegretense, conhecido como Dotti, era um homem trabalhador, há mais de 10 anos atuava como motorista da mesma empresa, sempre muito responsável e correto, descreveram muitos amigos.

Igor residia no bairro Ibirapuitã. Ele deixou a mãe Rita de Melo Valau, pai Eloi Valau e irmãos: Geovane Valau , Suelem Valau e Quelen Valau. Além da filha Luiza Gonçalves Valau.

Ele era um grande pai e descrevia a todos seu amor pela menina de 10 anos – comentou um dos amigos. A namorada chama-se Ingrid Menezes.

O quadro, que emocionou a família foi entregue um dia antes da Missa de Sétimo Dia que acontece nesta quinta-feira(10), na Igreja Matriz.

” A mãe dele comentou que podíamos ter certeza que desde que voltamos a jogar futebol a gente fez ele feliz. Sempre chegava feliz com sorriso no rosto e brincando” – disse Bruno.

O time que o homenageou é composto por: Bruno Nardon; Bruno Alves; Bruno Macedo; Sandro Quadros; Rodrigo Quadros; Maurício; Lincoln; Miquéias; Dane Amaral; Jonas Neves; Matheus Klug; Fernando Martins; Rafael Mardegan; Rafael Pedroso; Michel Mitidieri; Anderson Oliveria e Alex Becker.

Relembre o acidente:

No último dia 2 de setembro, ao retornar de um trabalho no interior do Município, Igor que estava acompanhado de mais dois funcionários da empresa de perfuração de poços artesiano, perdeu controle da caminhonete. O veículo bateu em uma árvore e barranco, onde capotou. Os outros dois homens que estavam na carona foram socorridos pelo Samu. Já, Igor ficou embaixo da caminhoneta D20 e faleceu no local. O acidente foi cerca de 10km da localidade onde eles estavam realizando o trabalho, no km 572 da BR 290, perto do trevo de acesso à rodovia RSC 377, em Alegrete.

Os Bombeiros, PRF, Samu e Polícia Civil tiveram no local, além da Perícia de Santana do Livramento.

Flaviane Antolini Favero