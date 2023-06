Escola Tancredo Neves há 32 anos forma cidadãos e aposta no empreendedorismo

A escola busca promover uma educação de qualidade, atendendo às demandas e necessidades dos alunos, preparando-os para os desafios do futuro.

Um dos destaques é o cronograma formativo voltado para o Empreendedorismo, implementado a partir do 2º ano do Ensino Médio, seguindo as diretrizes do Ensino Médio Gaúcho. Essa abordagem visa desenvolver habilidades empreendedoras nos estudantes, preparando-os para o mundo do trabalho e incentivando o protagonismo juvenil.

Ao longo dos anos, a EEEM Tancredo de Almeida Neves tem participado de diversos eventos educacionais, mostrando o engajamento da escola em promover a troca de conhecimentos e experiências com outras instituições. Como exemplo, podemos citar a participação na 28ª Ciência Jovem Híbrida, realizada em Olinda em 2022, onde a escola representou tanto a instituição quanto a FECIpampa/Alegrete.

A escola conta com uma equipe gestora dedicada e dedicada, formada pelo Diretor Assis Ribas de Quadros, pelos Vice-Diretores Claudia Regina Mendonça Cardona e Rodrigo Portilho Stadler, e pelas Supervisoras Ediles Alves Vieira e Janaína Felipeto Quintana. Esses profissionais trabalham em conjunto com os 30 professores e 8 servidores, buscando proporcionar um ambiente educacional acolhedor e propício ao aprendizado.

Escola Tancredo Neves faz 32 anos em Alegrete

A EEEM Tancredo de Almeida Neves, ao completar 32 anos de existência, reafirma sua importância na sociedade alegretense e sua contribuição para a transformação social. A escola se orgulha de ter qualificado os saberes de seus alunos ao longo dos anos e acredita na construção de uma educação pautada pela responsabilidade, participação, autonomia, protagonismo e diálogo.

Ao celebrar esse dado significativo, a escola renova seu compromisso em oferecer uma educação de qualidade, buscando sempre a ressignificação dos sonhos e expectativas dos alunos de acordo com a realidade do contexto atual. A EEEM Tancredo de Almeida Neves segue firme em seu propósito de formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.