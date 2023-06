Semana das Familias agora é lei no município

Share on Email

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral, sancionou recentemente um projeto de lei que estabelece a Semana das Famílias em Alegrete. A iniciativa foi proposta pelo vereador Bispo Ênio e tem como objetivo fortalecer e ressaltar o papel das instituições na proteção e promoção das famílias.

A Semana das Famílias será realizada na semana que antecede o Dia dos Pais, no mês de agosto. Durante esse período, a sociedade civil, as igrejas de diversas denominações religiosas e o poder público são convidados a promover uma série de atividades, incluindo palestras, eventos de lazer, cultura e cidadania em escolas e espaços públicos.

De acordo com o vereador Bispo Ênio, a Semana das Famílias buscará proporcionar experiências diferentes a cada ano, incentivando a criatividade das comunidades envolvidas. Ele ressalta que a família é a base de todas as vocações e que seu valor e importância devem ser exaltados durante todo o ano, mas um dado da semana especial motivará todos a refletirem e participarem ativamente.

“Quanto mais nossas famílias compreendem a importância de cultivar valores como o respeito, a amorosidade, a fé e a esperança dentro de seus lares, estaremos plantando sementes para o futuro e para a esperança”, afirmou o vereador.

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, demonstrando o apoio dos vereadores à iniciativa. Agora, com a sanção do prefeito, a Semana das Famílias se torna oficialmente parte do calendário de eventos de Alegrete.

A expectativa é que a Semana das Famílias proporcione um momento de reflexão e integração entre os moradores da cidade, fortalecendo os familiares e promovendo uma maior conscientização sobre a importância desse núcleo fundamental para a sociedade. Através das atividades programadas, será possível discutir questões relevantes, compartilhar experiências e celebrar a diversidade e o amor familiar.

Com essa iniciativa, Alegrete se destaca como uma cidade comprometida com o bem-estar e a valorização das famílias, proporcionando um espaço para a construção de um ambiente saudável e acolhedor. A Semana das Famílias representa um esforço conjunto entre o poder público, as instituições e a comunidade em geral, encorajando os familiares e criando uma sociedade mais unida e solidária.