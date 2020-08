Compartilhe









A Prefeitura de Alegrete, por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação Municipal (COE-E), Decreto nº 427/2020, considerando a Portaria Conjunta Secretaria Estadual da Saúde/Secretaria Estadual de Educação nº 01/2020 ,solicita que às escolas particulares de Educação Infantil, Educação Básica, cursos livres, pré-vestibulares, escolas de dança e outras escolas do município que encaminhem até o dia 19 de agosto de 2020, via protocolo da Prefeitura, para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) a constituição de seus COEs-E Locais para fins de regulamentação.

O COE-E Local deverá ser constituído, no mínimo, por um representante da direção da instituição de ensino, um representante da comunidade escolar ou acadêmica, um representante da área de higienização e um professor de Educação Física. Informamos que a instituição, por meio do seu COE-E Local, deverá elaborar seu Plano de Contingência com os procedimentos a serem adotados no retorno das aulas presenciais. Esses planos deverão ser protocolados via e-mail: [email protected], para que sejam avaliados pelo COE-E Municipal.

Salientamos que o retorno das aulas presenciais nas instituições, além da aprovação do seu Plano de Contingência pelo COE-E Municipal, dependerá dos decretos estaduais e municipais quanto ao possível retorno.