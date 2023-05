Escolas municipais recebem oficinas de arte do Sesc

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc/Alegrete, está realizando o projeto “Universo Escola: Arte e Cultura para todos” neste mês de maio.

O principal objetivo dessa iniciativa é incentivar a prática artística no processo educacional dos estudantes do município. Para isso, estão sendo oferecidas oficinas gratuitas de cinema, teatro, literatura e artes plásticas. Desde o fim do mês de abril, mais de 2 mil alunos já foram atendidos pelo projeto. Diversas escolas tiveram a oportunidade de receber esta proposta, que proporciona uma relação estreita entre a educação e a arte, o que tem sido bastante motivador para os alunos e professores. Além das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) na zona urbana, a equipe também visitou vários polos educacionais situados na zona rural.

O trabalho com a arte busca estimula a criatividade, o senso crítico e a capacidade de interpretação dos alunos, sendo uma ferramenta interdisciplinar que complementa outras áreas de conhecimento. Os organizadores do projeto destacam que é por meio da arte que os alunos têm a oportunidade de conhecer mais sobre a história da cultura e suas origens, bem como explorar as sensações e expressões que as obras artísticas despertam nas pessoas.

As oficinas estão sendo ministradas pelos seguintes profissionais: Guto Vilaverde, responsável pelas artes visuais e mosaico; Alisson Machado, responsável pelo cinema; Tatiane Quintana, responsável pelo teatro; Merlen Alves e Ana Lúcia Vargas, responsáveis ​​pela literatura. A equipe conta ainda com o suporte técnico de Cátia Machado.