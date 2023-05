Chuva torrencial em curto espaço de tempo provoca alagamentos e incidentes

Outra situação ocorreu na rua Mariz e Barros, onde as obras da Corsan estão em andamento. Três veículos que estavam estacionados próximos à Delegacia de Polícia ficaram “presos”, devido à enxurrada intensa que removeu a terra que estava na vala de instalação hidráulica. Com isso, um Argo, um Onix e um Gol ficaram com um lado suspenso no asfalto e outro dentro da vala, impedindo a saída.

A empresa responsável pelas obras foi até o local e providenciou um guincho para a retirada dos carros. Após a remoção, uma avaliação será feita para verificar se houve algum dano aos veículos. Vale ressaltar que a área onde os veículos estavam estacionados possuía terra no início da tarde, porém, a força da água chegou a arrastar inclusive paralelepípedos. As equipes estão realizando o preenchimento das valas para evitar novos transtornos.

Diante dessa situação, há a informação de que a via deverá permanecer fechada de forma integral ou que o estacionamento de veículos não será permitido temporariamente, para evitar outros transtornos. Isso se deve ao fato de as obras da Corsan ainda não possuírem um prazo definido para concluir, tornando necessário tomar medidas para evitar novos incidentes causados ​​por chuvas intensas. Uma caminhoneta que também ficou na mesma situação, por ser mais alta, o motorista conseguiu sair. A população está sendo orientada a redobrar a atenção durante o período chuvoso e evitar áreas propensas a alagamentos.