Morre Cureca, corretor de imóveis e amante da fotografia

Filho de Roni Dorneles Morais e Lígia Callegaro Morais, Luiz Rony, família tradicional alegretense, que foi proprietária do posto Esso em frente a agência do Correio por muitos anos. Ele cresceu vendo a cidade mudar ao seu redor, além disso, foi integrante da Confraria da Praça Nova e do bloco do Funil, mostrando seu amor pela tradição e cultura local.

“Eu conhecia Luiz Rony desde os anos 60, quando morávamos na mesma rua, a Tamandaré. Ele foi meu vizinho e amigo de longa data, sempre uma pessoa gentil e atenciosa. Luiz Rony estava em plena atividade, bem de saúde, quando sentiu-se mal, hoje, e infelizmente veio a falecer”- destacou José Airam Vasconcelos.

Um de seus grandes hobbies era a fotografia. Luiz que era conhecido por Cureca adorava tirar fotos e registrar momentos importantes da cidade e da vida de seus amigos e familiares. Ele era um artista talentoso e um verdadeiro amante da beleza da cidade, da música e de sua gente.

As últimas homenagens a Luiz Rony Callegaro Moraes, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, Centro. O sepultamento será às 15h, desta quarta-feira(9), no Cemitério Público Municipal em Alegrete.

Alguns momentos de Cureca com a Confraria e outros com os amigos – arquivo – José Airam