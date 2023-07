Escolhidas prendas e peões dos Festejos Farroupilhas

No último final de semana, foram escolhidas as prendas e peões dos Festejos de 2023. O evento no Grupo Nativista Ibirapuitã reuniu além dos candidatos que representaram CTGs e piquetes de Alegrete, tradicionalistas do Município. As provas escritas no CIEP e, depois artísticas, marcaram este primeiro evento dos Festejos deste ano.

Um expressiva número candidatos participaram do evento, comentou o coordenador Cléo Trindade numa demonstração de engajamento à nossa cultura e tradição. A comissão avaliadora escolheu para representar o maior evento da cultura gaúcha do Município e um dos maiores do Estado:

Pendas adultas

1ª Luiza Bilheri Machado Soares, PQT Alegrete;

2º Quetlen da Mota Lopes – CTG Farroupilha;

3º Crislei Reinoso dos Santos – GN Tauras;

Prenda Mirim

1ª Ysadora Azevedo Vaz da Silva- DTG Juventude;

2ª Ana Laura Colpo Navarro. PQT Alegretense

3º Laíse dos Santos Lucas PQT Alegretense

Categoria Pré Mirim

1º lugar Heliza Ceolin Ventura- Grupo Nativista Ibirapuitã;

2º- Lavínia Alves Campaneli- DTG Juventude;

3º Fernanda Brandolt Machado CTG Oswaldo Aranha.

Categoria Piazito

1º lugar Luis Augusto Marques Brandolt Filho GT Adão Brandolt;

2º Joaquim Rodrigues Ribeiro GT Os Tauras;

3º lugar Matheus Xavier Ferreira Pereira CTG Oswaldo Aranha.

Categoria Piá

1º lugar José Ariel Machado de Moura CTG Honório Lemes

2º Luis Otávio Teles Monteiro PQT Filhos do Cerro

3º Cristian Gabriel Nunes de Jaques PQT Alegretense.

Categoria Peão

1º lugar Eduardo Amador da Silva GT Os Tauras

2º lugar Emerson Gonçalves de Castro PQT Filhos do Cerro

Categoria Guri

1º lugar Mateus Noronha Camejo DTG Juventude;

2º Iago Souza da Silva CTG Oswaldo Aranha,

3º Matheus Quadros Caminha GT Os Tauras

Prenda Juvenil

1º lugar

Mariana dos Santos Rohãn, PQT Presílha da Amizade

2º lugar Marinne Zacarias Castro de Almeida, GN Ibirapuitã