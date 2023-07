Com três representantes, Alegrete está pronto para brilhar no Juvenart

Na cidade Mais Gaúcha do RS, a arte não para e neste rol estão os grupos de danças tradicionais de CTGs e grupos. E para fazer mais uma vez bonito e buscar o título ou as melhores classificações como sempre fazem, três grupos de Alegrete vão participar neste próximo final de semana do XIX Juvenart, em Restinga Seca, no Recanto Maestro. Como a nossa cultura é forte aqui temos excelentes grupos de danças tradicionais e muitos outros em formação.

CTG Farroupilha

No palco do Juvenart, o maior festival de arte e cultura antes do conhecido Enart, Alegrete estará representado com três grupos: o do CTG Farroupilha, do Grupo Nativista Ibirapuitã e o grupo do DTG do Clube Juventude. Coreografias prontas, ensaios exautisvos marcam as últimas semanas dos bailarinos das três invernadas de danças que vão com muita garra para mais uma apresentação dentre as centenas em seus currículos.

O DTG do Juventude leva a coreografia com o tema do Alegrete Para o Mundo, com a história de Nico Fagundes e os cavaleiros da paz que surgiram há mais de 30 anos em Porto Alegre e já cruzaram mais de 13 países em cinco continentes. O grupo vai levar ao palco as particularidades através da dança de cada país por onde cruzaram na Amércia Latina. Os instrutores do CFTG e DTG do Juventude são Andrei Aquino e Patricia Silveira com apoio de Rodrigo Guterres. Os coordenadores do Farroupilha são Cristiane Liliane e Rejane.

Já o Grupo Nativista Ibirapuitã vai apresentar em 2023 a essência do gaúcho do campo. Com o tema que fala sobre as lidas campeiras, laço, pealo, gineteada e a festas gaúchas campeiras.

GN Ibirapuitã

O DTG do Clube Juventude vai dançar a influência do bombo leguero na cultura gaúcha e também vem de exaustivos ensaios para que tudo fique perfeito para que quando pisarem no palco do Juvenart tenham a força e o brilho de sua arte.

DTG do Clube Juventude.