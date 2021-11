Escolinha de futsal da Arena, conveniada com o Grêmio, encaminha atletas para avaliação

A Escolinha de futsal da Arena Esportes e Lazer, conveniada com o Grêmio Futebol Porto-alegrense, vai encaminhar os primeiros atletas para avaliação técnica.

Escolinha Arena – Grêmio

A escola profissional conveniada irá receber no próximo dia 22, quatro atletas da escolinha da Arena de Alegrete. Segundo Demar Correa, os atletas serão encaminhados para avaliações no CT do Grêmio no departamento do futebol de base.

A Arena é escolinha conveniada com o Grêmio e pela primeira vez desde sua homologação está encaminhando atletas para o Grêmio. De acordo com Correa, são atletas com grande potencial, promessas para o futuro no futebol que demonstraram talento na Arena.

Gurizada de Alegrete vai passar por avaliação no Grêmio

No feminino, Rita Marina Ferreira Cassol categoria 2009 e Roberta Pacheco Oliveira 2008 embarcam para Porto Alegre neste final de semana com o sonho que nutrem desde que ingressaram na escolinha.

Rita sonha em jogar no tricolor gaúcho

Roberta Pacheco diz estar pronta para o desafio

Já, no masculino, mais dois atletas alegretenses. Daniel G. Nery Filho (2009) e Diogo Santos dos Santos categoria (2013), estão preparados para avaliação tricolor.

Daniel busca concretizar um sonho

Diogo Santos quer brilhar na avaliação

Rita atua no meio-campo e Roberta é zagueira e buscam ingressar no seleto futebol feminino do Grêmio. Já Daniel é atacante pelo lado esquerdo e Diogo é exímio meio-campo.

A Escolinha da Arena/Grêmio só foi possível graça a um esforço do casal Marcos Gomes e Joanira Gomes que não mediram esforços em trazer a franquia para a Arena Esportes e Lazer, através do cônsul do Grêmio em Alegrete Adão Ramos, possibilitando à comunidade alegretense e região mais um espaço para a prática do futsal e quem sabe revelar talentos para o futebol.