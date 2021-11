Santa Casa recebe 1,45 milhão de reais para novo centro cirúrgico

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na quinta-feira(18), através do recursos do programa Avançar na Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado garantiu a liberação de 1,45 milhão de reais para equipar o novo centro cirúrgico da Santa Casa. Também foi encaminhado o pedido para liberação de verbas que serão destinadas para aquisição de equipamentos necessários na UTI Neonatal e, ainda, máquinas de hemodiálise.



Participaram da reunião o provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi e o diretor Carlos Melo. O chefe de gabinete Ernani Ruschel, representou o Deputado Frederico Antunes durante a reunião da direção da Santa Casa de Alegrete, com a Secretária da Saúde, Arita Bergmann.