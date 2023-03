Esconderijo descoberto: homem é preso com drogas pela BM de Manoel Viana

Share on Email

Brigada Militar de Manoel Viana, realizou a prisão de um homem, por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira(8), por volta das 17h.

Segundo informações ao PAT, o flagrante ocorreu em uma fiscalização de rotina, durante uma operação de abordagem a veículos e pessoas suspeitas.

A guarnição estava perto de uma das entradas da cidade quando percebeu um motociclista chegando no Município. O indivíduo de 33 anos, que não tinha antecedentes criminais, é de Itacurubi.

A moto foi abordada e realizada a identificação do piloto, porém, o nervosismo do motociclista se destacou e os policiais realizaram uma busca na Honda, onde localizaram de forma fragmentada, em um compartimento do veículo, três porções de cocaína.

No total, a droga pesou mais de 100g e estava dentro de um balão. Diante da apreensão, foi dado voz de prisão ao homem que foi conduzido à Delegacia de Polícia de Manoel Viana.

O acusado foi autuado em flagrante pela Delegada Responsável pela DP e posteriormente conduzido ao Presídio Estadual de São Francisco de Assis.

A moto foi apreendida e recolhida ao depósito do Detran.