Cães são flagrados num momento de total relax

Uma cena se destacou em frente à Santa Casa de Alegrete.

O Tenente Marco Rodrigues-Comunicador da Rádio Studio190 do Jornal Correio Brigadiano ( Brigada Militar de Porto Alegre), está em Alegrete devido a uma enfermidade do pai.

Ele é alegretense e saiu da terra natal em 1985, porém, sempre retorna quando é possível, principalmente, pelos laços familiares.

Desta vez, o motivo que o trouxe para Alegrete, foi a preocupação com a saúde do progenitor que esta internado na Santa Casa de Alegrete.

Tenente Marco Rodrigues, enviou ao PAT, uma foto que tem muito simbolismo.

“Alegrete não é para amadores, a entrada do Hospital Santa Casa é com segurança reforçada, observa-se que a Guarnição está executando perfeitamente o que é ensinado em um treinamento tático de segurança periférica em local hostil, todos estão atentos para os três pontos de risco da operação, um observa a porta que é o ponto de fuga, enquanto os outros dois garantem a segurança do perímetro nos dois flancos”- descreveu a cena de três cães.

Hoje em dia, sabe-se que os cães possuem um imenso potencial terapêutico, de maneira que apenas a presença deles já alivia o estresse e deixa muitas pessoas calmas.

Alguns cães são treinados para oferecer apoio emocional a pessoas doentes, crianças com alguma disfunção ou autismo e idosos, e até entram no plano terapêutico de alguns pacientes, os visitando nos hospitais. Para esta função pode ser utilizado qualquer cão que tenha o temperamento ideal, boa socialização e o correto treinamento.

Essa situação também vai ao encontro do novo projeto da Santa Casa Cinoterapia.

Cida e Raio são dois cães que têm a capacidade de compartilhar emoções com as pessoas.

Apesar de ser estranha para a maioria das pessoas, essa palavra possui um significado muito simples. “Cino” vem do grego e quer dizer “cachorro”. Cinoterapia nada mais é do que a terapia feita com o auxílio de cachorros. A Cinoterapia iniciou no Brasil na década de 50, introduzida pela psiquiatra e pesquisadora Dra. Nise da Silveira, que sempre acreditou que os cães são facilitadores no processo terapêutico.

Cida e Raio estão frequentando a Unidade de Saúde Mental da Santa Casa, quando ficam por aproximadamente uma hora com pacientes selecionados que solicitaram participar do projeto.

As visitas são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, composta de médicos residentes em Psiquiatria, com o preceptor responsável, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, educador físico e arte educadora.

Os cães pertencem à AtendeVet, uma Clínica Veterinária que sempre atende aos chamados da Ong Opaa, (Organização de Proteção Animal do Alegrete), que é outra parceira da Santa Casa no projeto de Cinoterapia, Terapet.