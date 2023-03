Assercal anuncia nova data para o Carnaval; desta vez afirma que essa é definitiva

Depois de vários contratempos, porém com os danos maiores por conta da Avenida do Samba, que ficou longe de estar concluída para que a festa fosse realizada no início do mês, além da previsão de chuva. A notícia do adiamento já deixou muitos carnavalescos frustrados e, também, vai provocar algumas ausências entre os convidados de certas escolas.

Alguns carnavalescos de outros estados e cidades dependem da reorganização de suas agendas para que possam vir na nova data. Contudo, diante dos reveses, uma possibilidade novamente surgiu, nesta semana – a data ser mais uma vez alterada.

A informação não foi confirmada pelos presidentes das escolas de samba que estão, neste momento, à frente das tratativas da sequência da obra e de todas as demais demandas que são necessárias para que o evento ocorra na Avenida Inácio Campos de Menezes. O presidente da Assercal, Gilson Vaucher, por motivos de saúde, solicitou o desligou da função.

Nesta quinta-feira(9), ocorreu uma nova reunião entre o Executivo e a Assercal por meio da comissão. Segundo alguns membros de escolas, definiu-se que a data será alterada para os dias 31 de março e 1º abril.

A população aguarda ansiosa pelo desfecho, principalmente os que adquiriram camarotes e arquibancadas. Quanto aos camarotes, 122 foram vendidos e cerca de 2 mil lugares nas arquibancadas, de acordo com o que Gilson Vaucher, já havia anunciado.

O imbróglio sobre o carnaval parece ter um ponto final. Além disso, não se pode deixar de citar que as escolas de samba e integrantes estão com tudo pronto para o desfile.

O motivo segundo fonte repassou ao PAT, é que a empresa contratada, da estrutura móvel, já teria compromisso para a data citada na primeira troca (ou seja 24 e 25). Para sair o Carnaval, parte dos camarotes serão montados na Avenida, outros permanecem os que já estão sendo finalizados.

Uma outra informação, é de que a Comissão julgadora será da Região, não mais de São Paulo – pelo alto custo.

O PAT buscou contato com a Comissão montada por meio dos cinco presidentes e a resposta foi de que, até o final da tarde, ocorrerá uma manifestação de forma oficial. Contudo, essa troca de data já estava sendo disseminada por grupos de WhatsApp, redes sociais entre outros.