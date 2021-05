Escoteiro que salvou vida de morador no interior recebe maior distinção do escotismo

Compartilhe















O Escoteiro Leonardo Ferreira do Grupo Honório Lemes recebeu no último dia 3, a Distinção de Escoteiro Lis de Ouro, maior distinção concedida dentro do escotismo.

Muito dedicado nas tarefas de socorros de urgência , teve participação importante no salvamento de uma pessoa no interior do município que estava se engasgando com alimentos.

Leonardo ao observar esta situação, tomou a iniciativa de realizar os socorros de urgência tendo sucesso em seus atos e salvando o cidadão.



A Distinção de Escoteiro Lis de Ouro é a mais alta condecoração que um jovem pode receber dentro da Tropa de Escoteiros Junior, que congrega crianças e jovens de 10 a 14 anos.

Para esta conquista, os jovens devem passar por um conjunto de atividades e desafios que tem o objetivo de contribuir com seu desenvolvimento e formação.

Leonardo que começou nos escoteiros em 1996, adaptou-se bem às tarefas escoteiras e foi evoluindo nas atividades vencendo os desafios apresentados tendo uma participação muito ativa nas ações comunitárias.

Devido a pandemia, a entrega da distinção foi de forma reservada na residência de seus avós, realizado pela Direção do Grupo Escoteiro Honório Lemes.

A entrega da distinção coincidiu bem nada data em Leonardo completa 15 anos. A festa foi em dobro para o aplicado escoteiro.

O Grupo Honório Lemes neste ano comemora 31 anos de atividades em Alegrete. Fundado em 1990 , continua firme contribuindo com a formação de bons cidadãos retos de caráter, limpos de pensamento, autênticos em sua forma de agir, dignos de confiança, capazes de tomar suas próprias decisões, respeitar o ser humano, construtores da paz, líderes a serviço do próximo, integrados no desenvolvimento de sua comunidade e guiados por valores espirituais.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes tem sua sede no anexo à AABB, ao lado da Escola Lauro Dorneles, com atividades aos sábados das 14 às 17h, telefone para contato é o 999566385.

A Distinção foi entregue pela Presidente do Grupo Escoteiro Honório Lemes, Assistente Social Cynara Ramos, a qual destacou a conquista do jovem tendo uma conduta de um bom cidadão.



O Distintivo foi entregue pelo Escoteiro da Pátria Natanael Henrique, que já havia realizado esta conquista na categoria sênior do escotismo.

Segundo Adão Roberto, Chefe do Grupo, é uma conquista de Alegrete. “É o resultado do apoio que temos na cidade ao nosso projeto do grupo escoteiro Honório Lemes e da qualidade e dedicação de nossos voluntários na busca de contribuir com a formação de bons cidadãos”, destacou o diretor.

Júlio Cesar Santos Fotos: Grupo Honório Lemes