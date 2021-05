Homem é atropelado ao salvar o cãozinho que saiu correndo do carro estacionado

Compartilhe















Motorista desceu do carro para salvar o cãozinho que saiu do veículo, estacionado, em direção à pista de rolamento e acabou sendo atropelado. O acidente foi próximo à Ponte Borges de Medeiros.

De acordo com informações da Brigada Militar, na tarde de ontem(7), na Avenida Ibicuí, um homem estacionou o veículo e, ao descer do carro, o cãozinho saiu correndo em direção à via e, no instinto de salvar o animal, o proprietário saiu correndo atrás. Ele foi atropelado por um Onix que trafegava na Avenida, sentido bairro/centro.

O condutor do Onix disse que não conseguiu evitar o atropelamento, mas prestou socorro à vítima que ficou com escoriação no joelho esquerdo, lesão no pé e joelho direito, além de dores na parte lombar.

Já o dono do cãozinho, falou aos policiais que, na tentativa de resgatar o animal que havia saído do carro, não viu o veículo e foi atropelado.