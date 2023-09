Escoteiros atuam na guarda do Fogo Simbólico no Monumento ao Expedicionário

Dentro da programação da Semana da Pátria 2023, o Grupo Escoteiro Honório Lemes atuou no último dia 2 de setembro, da Guarda do Fogo Simbólico no Monumento ao Expedicionário.

Escoteiros inspirados na conduta dos militares, acompanharam e aprenderam com estes profissionais um pouco da rotina e ajudaram na guarda. O Grupo Escoteiro Honório Lemes desenvolve o projeto “Profissão Militar” que procura ajudar os jovens a realizar seu sonho da carreira militar.

Crianças a partir de seis anos de idade podem inscrever-se e participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três idades sendo: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar, com experiência de 33 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “mais antigo da fronteira oeste gaúcha em funcionamento”, foi fundado em 10 de novembro de 1990. Mais informações ligue (55) 999566385.

Fotos: reprodução