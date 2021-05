Escritor alegretense participa de live com estudantes de Santiago sobre o livro “Seis Pequenos contos de Amor”

Compartilhe















Na última quarta–feira (5), o escritor alegretense Paulo Amaral, bateu um papo com estudantes do 8º e 9º anos do Colégio Medianeira de Santiago. A convite do professor Ronaldo Gomes, que também é presidente da Casa do Poeta, Amaral contou um pouco sobre a sua trajetória na Cultura e sobre a sua relação com a literatura. Os alunos leram seu livro de contos com antecedência e durante o encontro fizeram perguntas e tiraram dúvidas sobre o processo de escrita de Paulo Amaral.

A partir da leitura da obra, o colégio também organizou um concurso de ilustrações baseado nos contos do livro. A votação pode ser realizada até essa sexta feira, dia 7/5, pelo link: https://padlet.com/ronaldo29/Bookmarks

Paulo Amaral é Agente de Cultura e Lazer do Sesc, Professor de História, Filosofia e Sociologia na escola Dr. Romário Araújo de Oliveira – Ciep, Coordenador de Programação do Coletivo Multicultural. É ator, diretor teatral e palhaço. Também é co-autor do livro “A Cadeirinha de Samuel”, junto a Tatiane Quintana, com ilustrações de Luis Carlos Duarte.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução