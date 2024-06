Escuridão em via da Zona Leste causa apreensão aos moradores

Um local, em Alegrete, que logo que anoitece parece um breu, devido a escuridão é uma parte da Avenida Inácio Campos de Menezes, próximo ao bairro Santos Dumont. São aproximadamente 300 metros da via que carecem de iluminação. Alunos e moradores da região não entendem por que um espaço pequeno ainda não foi contemplado com iluminação.

Alguns relatos de estudantes que saem da Escola Dr Lauro Dornelles, à noite, ou os que saem do trabalho dizem ficar temerosos ao passar ali pela insegurança que a escuridão causa.

O setor de iluminação da Prefeitura informa que ainda não tem projeto para contemplar essa parte da Avenida da Zona Leste, mas esta trabalhando para atender as todas as ruas da cidade com as lâmpadas de led.