Cão “comunitário” da Andradas é gravemente ferido e recebe pronto atendimento de moradores

Segundo Fernanda, o cão, chamado Preto, estava embaixo da roda do carro quando a movimentação começou, resultando em gritos das pessoas ao redor. A motorista do veículo deu marcha ré, e o animal saiu pela rua, ferido e sangrando pela boca.

Preocupados com o estado do animal, os presentes se mobilizaram para socorrê-lo. Souza conseguiu uma carona e levou o cão para a veterinária Sílvia Lopes. Ela mencionou que a motorista do carro estacionou e saiu em seguida, possivelmente para trabalhar ou realizar outra atividade.

Preto é um cão comunitário bem conhecido na Rua Dos Andradas, onde é alimentado por várias pessoas. Ele é cuidado por moradores locais, que deixam comida e água em frente à farmácia Manipulato.

Fernanda Souza destacou que está buscando auxílio para cobrir os custos do tratamento veterinário e um lar temporário para o cão durante sua recuperação. Interessados em ajudar podem realizar doações por meio da chave PIX 01441819088. Ainda não havia um valor específico do tratamento, mas toda ajuda é importante. Se a motorista desejar entrar em contato, pode falar com Fernanda pelo número 55 99960-0695.