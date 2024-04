Nem sempre é só exaustão emocional; pode ser sinal da Síndrome de Burnout

O que é o Burnout? A Síndrome de burnout é um estado de exaustão emocional, física e mental causado por estresse crônico relacionado ao trabalho. Caracteriza-se por sentimentos de esgotamento, falta de energia, desmotivação e redução do desempenho profissional. Muitas vezes, é acompanhado por sintomas físicos, como dores de cabeça, problemas digestivos e insônia.

Diversos fatores podem contribuir para o surgimento da doença. A alta carga de trabalho, prazos apertados, pressão por resultados, ambiente competitivo e falta de recursos adequados são alguns dos elementos que podem levar os profissionais da cidade a experimentarem o esgotamento.

Embora a doença possa afetar profissionais de qualquer área, alguns setores em Alegrete têm sido identificados como especialmente propensos a esse problema. Profissionais da área da saúde, educação, segurança pública e agronegócio estão entre os mais vulneráveis, dadas as demandas intensas e os desafios inerentes a essas áreas.

Alegrete já projeta um incremento no turismo com ascensão de Matteus Amaral

Impactos na saúde e na qualidade de vida: O burnout tem um impacto significativo na saúde física e mental dos indivíduos afetados. A exaustão crônica pode levar ao desenvolvimento de doenças como depressão, ansiedade, hipertensão arterial e distúrbios do sono. Além disso, o esgotamento profissional pode afetar negativamente a vida pessoal, os relacionamentos e a satisfação geral com a vida.

A prevenção do burnout é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos profissionais da cidade. Algumas estratégias eficazes incluem a promoção de um ambiente de trabalho saudável, o estabelecimento de limites entre vida profissional e pessoal, a prática regular de atividades físicas e a busca de apoio social.

No entanto, quando o burnout já se manifesta, é importante buscar tratamento adequado. Profissionais de saúde, como psicólogos e psiquiatras, podem oferecer suporte emocional, orientação e terapias específicas para lidar com o esgotamento.

Alegretense, longe há 35 anos, carrega muito vivas as imagens da sua terra

O burnout é uma realidade presente em Alegrete e exige a atenção de todos, desde os empregadores até os próprios profissionais. É essencial reconhecer os sinais de esgotamento e buscar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.

A psicóloga Ana Tolfo, que trabalha com avaliação neuropsicológica de adultos e idosos no Fluir Alegrete, pontuou que é importante ressaltar que o burnout não acontece de um dia para o outro. Muitas vezes a pessoa acredita que tamanho desgaste profissional é normal e vai naturalizando o esgotamento até chegar ao ponto de estar muito adoecido. “Pensar maneiras mais saudáveis de lidar com a própria profissão, com o ambiente de trabalho e realizar uma boa gestão de tempo é fundamental”-finaliza.