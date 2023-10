ESF da Vila Nova tem infiltração da chuva e pacientes são atendidos no escuro

Share on Email

Os médicos tiveram que realizar atendimentos no escuro, assim como os demais procedimentos, e não foi possível realizar o terceiro turno naquela unidade.

Os usuários da maior unidade de saúde de Alegrete, com cerca de 11 mil pessoas, perguntam o que será feito para garantir a manutenção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) a fim de proporcionar segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais que trabalham na unidade de saúde.

Em contato com a Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, ela informou que, devido às enxurradas, várias unidades foram atingidas. Um dos problemas em algumas ESF são as calhas entupidas, para as quais ela solicitou aos coordenadores que providenciem a limpeza quando o tempo estiver seco.