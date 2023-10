Feira do Livro de Alegrete abre com atividades em plena Praça Getúlio Vargas

Jovem denuncia tio por abusos sexuais durante 6 anos

O corre-corre dos livreiros para finalizar a montagem dos estandes, contracenou com o público que já estava na praça. A expectativa que no período da tarde a visitação aos estandes seja completa. Em virtude da chuva, restam alguns ajustes finais.

Pontualmente às 9h, iniciou oficialmente as atividades no lonão com intervenções cênicas, com o porto-alegrense Jairo Klein. Ao longo do dia haverá Roda de Leitura de livros para crianças através do Projeto Ararenguá, apresentação de projetos das escolas.

Em paralelo, ocorre pela manhã o Projeto Literatrando no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. No stand da Unipampa, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h haverá Troca-troca de livros e ação “Liberte um Poema”. Às 10h – Teatro: A Menina da Cabeça Quadrada – 6º ano EF / Colégio Divino Coração. A programação prossegue às 10h30 – Teatro: A Fábula da Corrupção – 1ª série EM / Colégio Divino Coração.

A partir das 11h prossegue apresentação de projetos das escolas, com um momento musical ao meio-dia. Às 14h reinicia no lonão a apresentação de projetos escolares. Às 14h45 tem teatro musical, Era uma vez…Pequenos Leitores… – Turma 11 e 41 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho.

Confira o restante da programação nesta terça:

– 15h – UERGS no Pibid: Oficinas criativas de aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Inscrições em https://forms.gle/yyS2VAHBB2B1mdFB6 (15 vagas)

– 15h – Contação de histórias, com Barbara Catarina / POA

– 15h – Musical com as residentes do Programa Residência Pedagógica Local da Uergs, no Espaço Infantil

– 16h – Apresentação das escolas

– 17h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

– 19h – Apresentação da Escola de Dança Ballet Coppélia / Alegrete

– 19h30 – Abertura oficial da Feira do Livro