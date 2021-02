ESF Saint Pastous será reformada e ampliada

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, promoverá reformas estruturais de ampliação e adequação no ESF Saint Pastous, localizado na rua Francisco Felipe Soares. A partir do dia 22 de fevereiro, as equipes de profissionais da saúde que atendem no local serão encaminhadas ao ESF Dr. Romário, localizado na Praça Vereador Gaspar Martins, que passará a atender as demandas da comunidade atendida no ESF Saint Pastous. Conforme a enfermeira Mariana Santos, coordenadora da Atenção Básica, a previsão é que a obra se estenda por um período de dois a três meses. “O importante é que a população não ficará desassistida”, garante.

A obra também contempla as reformas de toda a parte elétrica do local, sala de higienização e outros reparos fundamentais para oferecer um espaço mais amplo, moderno e humanizado.

A secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, pede a compreensão da comunidade atendida na ESF Saint Pastous. “São transtornos temporários para atingirmos benefícios permanentes”.