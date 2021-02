Alegretense foi vítima de golpe na compra de uma Scania

Compartilhe















Alegretense foi vítima de um golpe através do site da OLX. Conforme informações da vítima, ele viu o anúncio de um caminhão modelo Scania. O veículo estava para venda na cidade de Caçapava do Sul. Diante do interesse, houve a negociação e o alegretense depositou o valor de R$ 55.000,00 na conta informada pelo suposto vendedor. A conta seria de uma empresa em nome de uma mulher. Depois do acerto, a vítima saiu de Alegrete para buscar o veículo. Porém, ao chegar no local informado pelos supostos vendedores, tomou conhecimento que havia caído em um golpe. Imediatamente o alegretense procurou a Delegacia de Polícia da cidade de Caçapava do Sul para registrar o golpe de estelionato. Da mesma forma, o filho procurou a DP de alegrete pois o documento seria apresentado no banco na tentativa de estornar a transferência do valor. Devido ao feriado não há informações se a vitima recuperou o dinheiro.

Neste período de pandemia, os golpes, principalmente virtuais, tiveram um crescimento considerável. A Polícia Civil solicita que as pessoas tenham muita atenção e, em primeiro lugar, desconfiem de algumas ações que tenham produtos com valores muito aquém do mercado ou que tenham promessa de dinheiro fácil.

O registro foi na última sexta-feira(12), em Alegrete e Caçapava do Sul.