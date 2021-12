Espinafre é um dos alimentos mais benéficos para a saúde

O espinafre faz parte da família dos vegetais, cheio de nutrientes que ajudam o nosso corpo a funcionar melhor. Ele pode ser consumido tanto cru quanto cozido, e as opções de pratos com ele não faltam. Geralmente é usado em saladas, sopas, omeletes e sucos naturais, sendo uma ótima opção para dietas por causa das baixas calorias e da alta quantidade de vitaminas e compostos.

Esse vegetal contém vitaminas A, C e E, compostos fenólicos (luteína, zeaxantina e canferol) e minerais como potássio e cálcio. Vale alertar que o consumo ideal é cerca de 90g (3 e 1/2 colheres de sopa) de 3 a 5 vezes por semana.

SEU IMPACTO NA SAÚDE

Olhos mais saudáveis;

Menor risco de anemia;

Pressão controlada;

Previne doenças cardiovasculares;

Ajuda a manter os ossos saudáveis;

Auxilia no processo de emagrecimento;

Regula o nível de açúcar no sangue;

Deixa o cérebro mais saudável;

Aumenta a imunidade;

Retarda o envelhecimento,

Ajudam no combate ao câncer do colo de útero.

RECEITAS COM ESPINAFRE

Omelete

Ingredientes: 02 ovos, sal e pimenta a gosto, 1 punhado de espinafre picado e 1 colher de sopa de queijo ralado.

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes em um prato e coloque na frigideira em fogo médio. Espere ficar pronto e sirva ainda quente.

Obs.: Caso a sua frigideira não seja antiaderente, coloque um fio de azeite.

Pasta fria

Ingredientes: 4 colheres de sopa de ricota, 2 colheres de sopa de espinafre picado.

Modo de preparo: Bata no liquidificador coloque em um pote e conserve na geladeira.

Canelone

Ingredientes: 10 fatias de pastelina, 10 fatias de queijo mussarela, 10 fatias de presunto, 10 folhas médias de espinafre, 2 tomates, 1 dente de alho, sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo: Em cima da folha de pastelina, coloque o queijo, o espinafre e o presunto, após isso enrole e coloque em uma forma untada com manteiga. Bata a cebola, os tomates e o alho no liquidificador, coloque em uma panela e coloque no fogo alto. Deixe ferver por 3 minutos, adicione o sal e a pimenta, um pouco de água e deixe ferver por mais 5 minutos. Depois é só virar por cima dos canelones e colocar no forno por aproximadamente 30 minutos.

Geovanna Valério Lipa