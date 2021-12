Farelo de aveia ajuda a emagrecer

Share on Email

A aveia é comercializada e consumida de diversas formas, na maioria das vezes para auxiliar no processo de emagrecimento. Antigamente, o farelo era muito usado para complementar a alimentação dos animais, como o gado, por exemplo, mas com o passar do tempo e a descoberta dos nutrientes presentes nessa parte da aveia a coisa mudou. A diferença entre os tipos de aveia está nas calorias e na quantidade de fibras que, entre outros benefícios, ajudam a promover a sensação de saciedade.

Enquanto 1 colher de sopa de aveia em flocos contém cerca de 53 kcal e de farinha de aveia cerca de 40 kcal, uma colher de sopa de farelo de aveia possui apenas 18 kcal, o que ajuda muito na hora de contar as calorias diárias.

Além disso, o farelo de aveia possui maior concentração de fibras, principalmente a fibra solúvel beta-glucana, que é responsável pela sensação de saciedade. Comparado com os outros tipos de aveia, o farelo possui o dobro dessa fibra, o que “expulsa” a sensação de fome por muito mais tempo.

BENEFÍCIOS DO FARELO DE AVEIA

Diminui a fome;

Deixa o sistema imunológico mais forte;

Estimula o cérebro;

Ajuda a regular o intestino;

Diminui o colesterol ruim;

Colabora com a prevenção da diabetes;

Diminui os sintomas de depressão.

Quando pensamos em consumir o farelo de aveia, pensamos logo no iogurte, porém há várias receitas gostosas que podem ter a adição do farelo. Lembrando que a recomendação diária máxima é 1 colher de sopa. Confira abaixo algumas receitas deliciosas, fáceis e saudáveis:

PÃO

Ingredientes:

– 01 ovo

– 01 colher de sopa de farelo de aveia

– 01 colher de sopa de farinha

– 02 colheres de sopa de água

– Sal a gosto

– 01 colher de café de fermento em pó

Modo de preparo: Adicione os ingredientes em um pote específico para micro-ondas, misture muito bem e leve ao micro-ondas por 2 minutos.

BOLO DE CENOURA LOW CARB

Ingredientes:

– 04 ovos

– 03 cenouras picadas

– 04 colheres de stévia

– 100 ml de azeite

– 01 colher de sobremesa de fermento em pó

– 170g de farelo de aveia

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes e leve ao forno por 180°c por cerca de 40 minutos.

VITAMINA

Ingredientes:

– Frutas da sua preferência. Exemplo: 1 banana, 1 maçã e 2 rodelas de abacaxi

– 01 colher de sopa de farelo de aveia

– Agua a gosto

Modo de preparo: Bater tudo no liquidificador até ficar uma consistência homogênea e beber até 30 minutos após o preparo.

Geovanna Valério Lipa