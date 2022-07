Esse anjinho precisa muito da nossa ajuda

Há oito dias internada na UTI pediátrica no HUSM, a guerreira Joana Vitória Fernandes Veiga de três meses, precisa da ajuda de todos.

A mãe é alegretense, mas atualmente reside em São Francisco de Assis e está com a bebê na UTI pediátrica do HUSM em Santa Maria .

Daiane Pereira Fernandes, entrou em contato com o PAT e disse que Joana Vitória precisa de transfusões de sangue e, por esse motivo, todas as pessoas que puderem auxiliar em Santa Maria, basta apenas chegar no HUSM e informar o nome da bebê. Todas as tipagens podem ser doadas.

O diagnóstico é que ela(bebê) está com uma infecção no sangue, nos pulmões e também tem uma bactéria. “Minha menina, hoje, está sedada e entubada. Os médicos disseram que vão tiram a sedação aos poucos, mas a situação não é fácil, Joana Vitória é irmã gêmea de Joaquim. Contudo, somente ela ficou na UTI Neo por um mês e depois retornou para Santa Maria para o HUSM, já na UTI pediátrica”- descreve a mãe.

O esposo de Daiane permanece em São Francisco de Assis e com o primogênito do casal de nove anos e o bebê de três meses, Joaquim.

A alegretense disse que os gastos são muito altos com os dois bebês e também para se manter em Santa Maria.

Desta forma, ela acrescenta que toda ajuda é bem-vinda. “Se alguém puder auxiliar na doação de sangue para Joana Vitória, basta ir ao hospital, e se alguém desejar ajudar com qualquer valor para adquirir fraldas, leite, roupas entre outros para os pequenos, serei eternamente grata”- comenta.

A família humilde conta com a empatia e humanidade não só dos alegretenses , mas de todos que tiverem acesso a este post, pois a pequena Joana Vitória está lutando pela vida.

O Pix de Daiane é 01987683030. Em caso de dúvidas, o contato da mãe é o número (55) 99955-7238.