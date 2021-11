O app Catch é uma das opções mais acessíveis para divulgação do trabalho de prestadores de serviços ligados ao setor de turismo e eventos no Brasil. O app permite ao organizador de eventos, encontrar informações sobre os locais e cidades em que pretendem organizar seu evento e ainda contratar mão-de-obra local diminuindo assim os custos de transação e contribuindo para desenvolvimento da região.



Divulgar no app Catch é sinônimo de alcance, afinal a plataforma pretende abranger até o final de 2022 todos os países da América do Sul, posteriormente do mundo. Os empresários Angélica Andrade (Campo grande – MS) e Carlos Alves (Rio de janeiro – RJ), apostam nessa ferramenta para alavancar a retomada do turismo e dos eventos nas diversas regiões do país e a empresa pretende abrir uma sede aqui em Alegrete até meados de 2022, o que vai gerar oportunidade de trabalho nos ramos da inovação para os alegretenses.

Angélica Andrade – CEO

Carlos Alves



O App estará presente na PlayStore e AppleStore mês que vem, conforme é possível verificar nas imagens logo abaixo:

Exemplo desse trabalho é a Esfiharia Hakan do sócio Carlos Alves. Sua empresa terá divulgação no mesmo formato no App Catch e no Instagram, administrado pela empresa alegretense Bhaita Digital.

Faça parte da mudança , venha ser um parceiro Catch!

Somente R$ 49,90 mensais, para divulgar serviços, empresas e turismo.

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Está chegando o App Catch, todas as informações em um só aplicativo

Para mais informações:

Contato: 67 9 92436878

E-mail: [email protected]

Site: www.appcatch.com.br