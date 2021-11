Oito detentos fogem da Penitenciária de Livramento

A ação ocorreu por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (18)

Na madrugada desta quinta-feira (18), oito detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Sant’Ana do Livramento, por volta das 3 horas. Segundo informações preliminares da Brigada Militar, várias guarnições foram acionadas logo em seguida e efetuaram buscas nas redondezas da casa prisional. As forças de segurança dos dois lados da fronteira estão em alerta máximo e realizam diligencias na região.

De acordo com o comandante da Força Tática da Brigada Militar em Livramento, tenente Kleber Arduvino, os presos seriam todos da mesa cela e teriam cerrado as grades antes de acessar o pátio da penitenciária. “Eles são todos da mesma cela, teriam cerrado as grades e posteriormente alcançado o pátio do presídio, onde pularam a cerca em direção da Vila Real. Foi informado ainda que um veículo aguardava os indivíduos do lado de fora”, disse o tenente da BM.

Conforme informações colhidas pela reportagem do Jornal A Plateia em Espanhol, os apenados que fugiram são:

Alex Alejandro Velazco Nunez

Carlos Alexandre Fernandes Tavares

Carlos Ricardo Velazco Nunes

Cristian dos Santos Olivera

Elton dos Santos dos Santos

Igor Diego Paciello Macedo

Luis Fernando Ferreira Tabarez

Thiago Gonçalves Linhares

Fonte e informações A Platéia