Estacionamento Rotativo incorpora mais uma quadra e aproxima-se das mil vagas

A partir desta sexta-feira (11), a região central da cidade contará com um aumento de 40 vagas no estacionamento rotativo. A nova expansão está implantada na rua Nossa Senhora do Carmo. O gerente local da BR Parking, Jarbas Messa, confirmou que o início da cobrança é baseada em decreto municipal já foi emitido.

Com esse acréscimo, o número total de vagas disponíveis agora é de 970, aproximando-se das 1.203 vagas previstas no contrato original. Conforme acordado, a Prefeitura receberá 18% do valor arrecadado como parte do repasse.

É importante destacar que 2% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, enquanto 5% serão destinadas aos idosos. Contudo, em ambos os casos, não haverá de pagamento pelo estacionamento.

Defensores do Estacionamento Rotativo dizem que ele tem contribuído para a mobilidade na área central, facilitando o tráfego nas vias principais. O sistema foi implementado há mais de cinco anos, iniciando em novembro de 2014, e tem se integrado completamente à rotina da cidade.

Para os cidadãos, existe um aplicativo disponível que proporciona maior conforto. Por meio desse aplicativo, é possível preencher o tempo de estacionamento ou verificar a disponibilidade de vagas em diferentes locais. O aplicativo pode ser acessado através do seguinte link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.liquidworks.rotativoalegrete

Fotos: reprodução