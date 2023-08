Escola Eduardo Vargas recebeu programação da Semana de Valorização das Famílias

A programação da 1ª Semana de Valorização das Famílias teve continuidade na manhã desta sexta-feira (09), com programação descentralizada coordenada pelo vereador Bispo Ênio, autor do projeto de lei que criou o evento, já sancionado pelo prefeito.

Dessa vez a atividade contemplou a Escola Eduardo Vargas, cujos alunos e professoras receberam com alegria a equipe que lá esteve. A dinâmica conduzida pelo psicopedagogo Fernando Barros e a palestra do Bispo Ênio foram aplaudidas.

Em sua fala, Bispo Ênio explicou a motivação para criação desta Semana. O vereador explanou sobre a importância da palavra respeito. As atividades encerram no sábado (12), com um passeio ciclístico, com saída às 10h em frente à Câmara.

Sancionado pelo prefeito municipal Márcio Fonseca do Amaral, projeto de lei apresentado pelo vereador Bispo Ênio instituiu a Semana das Famílias em Alegrete, que teve início na última terça-feira (08) e se estende até sábado, culminando com um passeio ciclístico.

Durante a semana, aconteceram palestras, rodas de conversa, apresentações artísticas e a Câmara recebeu na noite de quinta-feira (10), convidados que abrilhantar o evento.

Estiveram no parlamento, como palestrantes o deputado Airton Lima; o vereador Hamilton Sossmeier, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre; e o psicólogo Paulo Brites. Também prestigiou o evento o vice-presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, Bispo Padovan. A Associação Coral Alegrete, com 46 anos de história, fez a abertura artística do evento.

Sossmeier falou sobre as ações de sua gestão à frente do parlamento da capital gaúcha, com os valores da família inspirando sua atuação. O deputado Airton Lima abordou de forma muito enfática a importância do enfrentamento à violência contra a mulher, em todas as suas formas e esferas.

O psicólogo e pastor Paulo Brites é conhecido pelo brilho em suas palestras, provocando a plateia a responder e com alegria, ao compreender suas mensagens, reflexões e ensinamentos.

A Câmara Municipal ressalta a importância desses dias para fortalecer o dever das instituições em zelar pelas famílias e a promoção do seu fortalecimento. A Semana das Famílias se desenvolverá sempre na semana que antecede o Dia dos Pais, em agosto.

Fotos: assessoria da CMA