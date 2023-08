Assembleia de Deus, núcleo da Boa Vista, promove palestra de inclusão de crianças na escola bíblica

No último sábado (05), o núcleo do Bairro Boa Vista da Assembleia de Deus em Alegrete deu um importante passo na inclusão de crianças na Escola bíblica dominical infantil.

Uma palestra com pais e professores da escola bíblica tratou como detectar e reconhecer uma criança com autismo déficit de atenção hiperativo. A Dra. Regina Mena neuropsicopedagoga falou sobre depressão na infância e a inclusão de crianças autistas na Escola bíblica dominical infantil na AD Boa Vista.

A profissional Andreia Bernardes neuropsicopedagoga discorreu sobre a necessidade da profissão e explicou sobre os transtornos. Conversou com pais e professores sobre o tema e tirou dúvidas dos participantes.

Bastante elogiada a palestra, José Luís e Ana Cristina Barbosa, superintendentes da EBD, da igreja evangélica Assembleia de Deus, destacaram a iniciativa da irmãs Estefani Zacarias e Anatara Leães, que idealizaram e realizaram o seminário com êxito. O evento teve total apoio do Pastor Valsir Lamberty presidente da AD Alegrete.

Estiveram presente a 2ª Superintendente Hosana, Ana Cristina 1ª superintendente e Aline Lamberty superintendente do círculo oração IEAD em Alegrete, juntamente com o dirigente Jandir da congregação Boa Vista.

No encerramento do evento, foi servido um lanche com chá para todos participantes que destacaram a importância do evento, que segundo os promotores já existe uma expectativa de uma segunda edição.

Fotos: reprodução