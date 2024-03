Estacionamento rotativo inicia 2024 com repasse superior a 10 mil ao município

O ano de 2024, iniciou com o repasse de R$ 10.400,72 ao Fundo Municipal de Trânsito em Alegrete. Isso por meio da operação do estacionamento rotativo, que mensalmente repassa cerca de 18% do faturamento mensal aos cofre do município.

Atualmente a área azul contempla 866 vagas, mais 20 para deficientes físicos e mais 40 para idosos. Além disso, são 14 monitores, um fiscal e um gerente operacional. No rotativo, a cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.

A comercialização de tickets no primeiro mês do ano alcançou o valor de R$ 53.923,55 e as multas contabilizaram um montante de R$ 8.335,90 mil. O período foi de 2 de janeiro até o dia 31 do mesmo mês. O repasse ao cofre público foi efetuado no dia dia 21 de fevereiro. Do segundo mês do ano, será repassado no próximo dia 20.

De acordo com o demonstrativo mensal o dia 29 de janeiro, foi o maior em arrecadação (R$ 2.752,45). Já o de menor valor obtido foi no dia 15 , quando o caixa fechou em R$ 1.653,85. O sábado de mais rotatividade foi no dia 27 de janeiro, com o faturamento de R$ 529,20. Tratando de valores arrecadados em infrações, o montante do mês chegou em R$ 8.335,90.