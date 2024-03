Agente Comunitário de Saúde não tem como bater ponto, diz servidor

O agente comunitário de saúde Enio Santos observa que a nova regra de ponto eletrônico para os agentes é inadequada porque a categoria trabalha externamente, com visitas domicialiares que envolvem um tempo de 15 minutos a 1h e, muitas vezes, isso ultrapassa o horário normal de serviço. -Imagina o ACS realizando uma visita e ter de interrompê- la porque tem que bater o ponto e deixar o usuário falando sozinho.” Acrescido a isso, lembra da distância das áreas de muitos ACS da base que é a Estratégia de Saúde da Família tendo de percorrer quatro vezes esse itinerário, agora no verão, com uma temperatura de 50° ao sol. Isso é bem diferente de quem trabalha nas unidades de saúde, observa.

Enio informa que mesmo já tendo locais definidos para atender pacientes, eles ainda podem ser solicitados a acompanhar usuários durante o trajeto. Acredita que quem teve a a idéia do ponto eletrônico desconhece esses pormenores do dia a dia dos ACS em qualquer área de atuação.

A Secretária da Saúde Haracelli Fontoura informa que estão instalando os equipamentos nos serviços e tudo será ajustado.