Projeto Movimentando a Cultura é sucesso no Centro Cultural

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, está promovendo uma variedade de atividades educativas e culturais no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, através do projeto Movimentando a Cultura no CC.

Nos últimos meses, o programa “Curta as férias fazendo arte” foi destaque, oferecendo uma série de oficinas, incluindo teatro, origami, poesia, literatura e cinema. Na última quinta-feira (29), ocorreu a oficina de jardinagem infantil, com foco nos cuidados com o solo e a importância de um plantio saudável, conduzida pelo pedagogo e jardineiro Célio Pedroso.

Para março, o projeto tem agendado gincanas culturais para escolas, exposições de artes plásticas e sessões de contação de histórias, mantendo seu compromisso de promover o acesso à cultura e ao conhecimento.

Coordenado por Tatiane Quintana e Merlen Alves, o projeto visa enriquecer o espaço cultural da cidade, oferecendo oportunidades de aprendizado e entretenimento para crianças e jovens.