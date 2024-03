Sebrae realiza programa de educação empreendedora em escolas de Alegrete

O Sebrae realiza programa agente local de inovação e educação empreendedora em 11 EMEBS e 1 EEEF em Alegrete e três escolas municipais de Manoel Viana.

Conforme a servidora, Deise Monteiro Bianchi, para o Sebrae, a “Educação Empreendedora tem o objetivo de desenvolver competências que promovem, nos estudantes e profissionais da educação, a mobilização de saberes, habilidades e atitudes, diante de uma situação ativa real para transformação da sua realidade, preparando-o para alcançar os seus objetivos de vida. É uma mudança do seu modo de pensar, ver e compreender o mundo à nossa volta.”



Neste sentido, a educação empreendedora tem o propósito de capacitar os profissionais da educação e estudantes, das redes pública e privada, em todas as etapas de ensino, competências empreendedoras para desenvolver o potencial criativo e de inovação, a predisposição para agir além da percepção e exploração de oportunidades.

Em Alegrete, as atividades são realzidas nas EMEBs: Alcy Vargas Cheuiche, José Antônio VilaVerde Moura, Lions Clube, Princesa Isabel, Francisco Carlos, Honório Lemes, Marcelo Faraco, Luiza de Freitas Vale Aranha, Fernando Ferrari, Antônio Saint Pastur de Freitas, Francisco Mafaldo ( Polo do Cavera). EEEF Ecilda Alves Paim.

São realizadas visitas nas escolas, onde é escolhido um GT (grupo de trabalho) que realiza um diagnóstico (o diagnóstico é o instrumento que possibilita o recolhimento e análise de dados para identificação dos problemas/desafios e ações das escolas. É a partir dele que o ALI e aprópria escola conhece melhor situação real e identificam com mais clareza as necessidades de inovação pedagógica nas escolas, e posterior é pensando em Ações que contribua para melhoras.

Atividades desenvolvidas no ano de 2023 Programa Agente local de Inovação/ Educação Empreendedora.

Deise Monteiro Bianchi- do Sebrae

➢ Palestras de Abertura do Ano Letivo:

Professores: Inteligência Emocional – Deivid Freitas

Funcionários : Descubra o seu Poder de Ação – Josemary Almeida ➢ Entrega do Gibis Pequenos e Jovens Criadores – cartilha para estudo;

➢ Entrega dos Dinocards – Planos de Aulas;

➢ Blitz da Dinolândia.

➢ Palestra durante o Seminário Interno – Felicidade na Vida e no Trabalho – Rogério Gava

➢ Palestra sobre Autismo – Jornada da Inclusão Escolar, Formação para Professores Giulliana Picanzo.

➢ Parceria com o Papo Responsa ( Palestra em 1 escola, agenda estava muito cheia, irá continuar esse ciclo).

➢ Palestra Gestão Além da Planilha – Paulo César Tinga

➢ MOSTRATEC – Encontro das escolas atendida pelo Programa no ESTADO ( Viagem a Novo Hamburgo com os professores).

➢ Experiencie Day – Mostra de Trabalhos.

➢ Projeto Caminhos na Escola ( utilização doo celular de forma consciente), Palestra, registo do caminho da escola, e Mostra das Fotos tiradas pelos alunos.

➢ Palestra Metodologias Ativas – Giciéli Hohemberger Barúa.