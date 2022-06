Estado anuncia mais de 2 milhões para Santa Casa de Alegrete

Share on Email

Em solenidade na manhã deste dia, 15 no Palácio Piratini, com a presença de representantes da provedoria da Santa Casa de Alegrete, foram anunciados dentro do Programa Avançar RS- etapa 4 recursos para o hospital.

O anúncio foi de 2. 350 milhões destinados a obras para estruturação do ambulatório de Gestante de Alto Risco, ambulatório de egressos da UTI Neonatal e Casa de Acolhimento às gestantes.

Esse foi um pedido entregue pelo ex-vereador, Celeni Viana, juntamente com o Deputado Frederico Antunes, direto à Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmnann.

Representando a Santa Casa, Carlos Melo e César Dionson da Provedoria do Hospital. Pela Câmara de Vereadores está o vereador Cléo Trindade( MDB) .

O provedor, Roberto Segabinazzi, diz que é um dia muito importante, porque neste crescente de melhorias de serviços segue o avanço para levar o melhor em saúde à comunidade, assim como a Região.

Explicou que quando da visita da Secretaria da Saúde do RS, Arita Bergmann, mostraram todo o Hospital e entregaram os projetos solicitiando recursos para poder implementar tais serviços.

Segabinazzi agradeceu ao Deputado Frederico Antunes e o ex-vereador e delegado Regional de Saúde, Celeni Viana, pelo empenho nesta grande demanda à saúde de Alegrete.