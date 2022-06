Estado de saúde do motorista de caminhão que caiu da ponte de Rosário é gravíssimo

O funcionário da empresa Construtora Alegretense está recebendo toda assistência necessária da direção da empresa que nesta manhã(4), enviou a seguinte nota:

Atualização através deste boletim do quadro clínico do funcionário envolvido em acidente em Rosário do Sul, na última quinta-feira, dia 2 de junho.



Após uma informação preliminar, em que apresentava fratura exposta no tornozelo, a direção da empresa se deslocou à Rosário do Sul, onde ficou constatada a complexidade e a gravidade clínica do paciente.

Prontamente foi decidido que o paciente seria transferido para Santa Maria. A Unimed de Alegrete foi acionada com seu serviço de ambulância de emergência. Ele foi transferido ao hospital Astrogildo de Azevedo.

O motorista teve múltiplas nas pernas e em um dos pulsos. O paciente passou por cirurgia vascular, para restabelecer o fluxo sanguíneo em uma das pernas, e por cirurgia traumato, para reposicionar ossos fraturados.



Na sequência teve complicações circulatórias severas, que obstruíram a irrigação plena de uma perna e o quadro é gravíssimo. O alegretense está na UTI, sobre sedação.



A Construtora Alegretense está apoiando integralmente seu funcionário e agiu com presteza desde os primeiros minutos.

Para entender o caso



O caminhão retornava para Alegrete após descarregar em Cacequi. Quando passava na ponte de Rosário do Sul se envolveu no acidente. Um veículo de passeio freou e parou na pista.



Para evitar o choque, o motorista do caminhão jogou o veículo contra as grades e tombou de uma altura de cerca de 20 metros.



O próprio motorista foi quem acionou a empresa e, mesmo preso às ferragens se manteve lúcido e conversando com alguns colegas até ser resgatado.