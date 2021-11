Operário vence e lidera Torneio do Palmeiras na categoria livre

A 3ª rodada realizada no domingo (15), registrou mais cinco jogos. O Operário chegou aos 9 pontos ganhos, 100% de aproveitamento ao vencer o River Plate por 2 a 1.

O Santos da Toca do Leão goleou o Palmeiras por 6 a 1 e é o vice-líder do torneio com 7 pontos ganhos. O Vera Cruz chegou aos seis pontos ao derrotar o Marítimo por 1 a 0. O Várzea Verde perdeu a invencibilidade diante do Brandão, 1 a 0. O Várzea soma seis pontos conquistados e o Brandão foi a quatro.

O jogo entre Cruzeiro e Sindicato terminou no 1 a 1. O rubronegro do bairro Macedo tem 4 pontos e o Cruzeiro está com dois pontos ganhos.

A 4ª e penúltima rodada da fase classificatória acontece no dia 21. Confira os horários:

14h45min:

Operário x Vera Cruz (campo do Palmeiras)

Marítimo x Cruzeiro (campo do Estrelão)

16h30min:

Várzea Verde x River Plate (campo do Palmeiras)

Sindicato x Palmeiras (campo do Honório Lemes)

Santos x Brandão (campo do Estrelão)

Foto: Celeni Viana