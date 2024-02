Nova coordenação da UPA humaniza o atendimento a pacientes

Ela salienta que a principal reclamação era quanto a demora de atendimento e, por outro lado, coloca que muitos que buscam a UPA são classificados na cor azul, e que poderiam ser atendidos em unidades de saúde da Rede Pública.

-Diante desse quadro recorrente, começamos a conversar com os pacientes na frente da unidade ou sala de espera, para saber a realidade e também nosso assistente social já vinha fazendo essa triagem, destaca. O objetivo é fazer com que os casos que não são de urgência e emergência possam convergir às EFSs que atendem, também, em terceiro turno ( das 18h as 21h) e com os novos médicos estão estruturadas para melhor acolher as comunidades.

Lilian explica que a nossa UPA é de porte 2, o que determina 150 atendimentos por dia, porém, sempre ultrapassa e chega, às vezes, a mais de 200. É uma unidade intermediária entre a atenção básica e o Hospital, diz a coordenadora. – O nosso trabalho é humanizar o atendimento e estamos conseguindo falar com as pessoas que, muitas vezes, desconhecem e deixam, muitas vezes, deixam de ir em suas unidades de saúde, bem perto de casa, para vir à UPA.