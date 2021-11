Estelionatários se reinventam na era digital e os golpes são intermináveis

Ele procurou a Delegacia de Polícia depois de receber algumas mensagens através do whatsApp, com DDD11, como se fosse da agência do Banco do Brasil.

No texto, havia a solicitação de que ele confirmasse a transação de um valor de 175 reais. Como não tinha realizado nenhuma transferência, a vítima informou que não tinha conhecimento sobre a transação e que não sabia do que tratava. Acreditando se um funcionário do banco, ele confirmou todos os demais dados solicitados pela pessoa.

Passado um tempo da ligação, o jovem recebeu uma notificação em seu aplicativo do banco, informando que as transações tinham sido concluídas com sucesso, referente a um empréstimo de 4 mil reais que tinha sido solicitado. O valor tinha sido utilizado para pagamento de boletos e transferências através do PIX.

Foi então, que a vítima percebeu que havia caído em um golpe. No dia seguinte, procurou a agência bancária para encerrar a conta.