Esther Gargaro Lamberty, pastora da Igreja Assembleia de Deus, morre aos 66 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã deste sábado(11), a Congregação do bairro Nova Brasília emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da pastora Esther Gargaro Lamberty – esposa do pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Valsir Lamberty (veja abaixo).

De acordo com informações, a pastora havia retornado para Alegrete há mais de três anos. Uma vida dedicada à família e devotada a Deus, desta forma a descrevem nas centenas de homenagens que já estão nas redes sociais.

Mulheres rurais lotam evento regional em Alegrete

Muito presente na comunidade, pastora Esther deixa uma grande lacuna, contudo, um legado de amor, fé e humanitarismo. Ela deixa esposo, seis filhos e netos.

A pastora faleceu nesta madrugada(11), na Santa Casa de Alegrete, onde estava internada, na UTI, devido a problemas renais.

Abaixo nota da Congregação

É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da nossa Pastora Esther Gargaro Lamberty. A Congregação Nova Brasília externa os sinceros sentimentos a todos os familiares, principalmente ao nosso Pastor Presidente Valsir Lamberty juntamente com os seus Filhos e netos. Que o Amado Espirito Santo esteja consolando e dando força nessa hora difícil da separação. Sabemos que a Nossa Pastora Esther foi uma mulher guerreira, de fé, companheira e acima de tudo fiel a Deus, fica a convicção que Ela descansa no Senhor. “Preciosa é à vista do SENHOR a morte de seus santos”. Salmos 116.15

As últimas homenagens estão acontecendo no Templo Sede da AD Alegrete( Rua Barão do Cerro Largo, 284, Alegrete). O culto fúnebre será às 16h e o sepultamento às 17h