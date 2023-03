Denunciar violência contra a mulher é dever de todos, alerta promotoria

Share on Email

Promotoria reúne integrantes da rede de proteção à mulher para definir fluxo de atendimento mais eficiente às vítimas de violência doméstica

Depois de constatar que todos os casos de feminicídio que foram a juri na cidade, as vitimas nao tinham procurado os serviços de apoio e nenhum conhecido ou familiar denunciou a situação até a ocorrência da morte, a Promotora disse aos órgaos da rede que devemos orientar às pessoas denunciarem os casos de violência, inclusive psicológica.

Muitas vezes as vitimas sao orientadas de forma errada e nao procuram os órgaos adequados, só registram ocorrência na Delegacia, mas isso não resolve o problema e nao muda o padrão das relações.

A Delegacia é a “UTI”. As pessoas precisam “diagnóstico do problema”, atendimento e tratamento.

Todos precisam entender que se nao houver um atendimento prolongado (psicologico, assistência social, saúde, educação, profissionalização) para mudança de modelo mental, o padrão e o ciclo de relacionamento tóxico ou violência doméstica irá se repetir – no mesmo relacionamento ou em um novo igual a esse.

“O que me preocupa é a banalização do tema. As pessoas vêem como normais situaçoes que sao abuso.”

A sociedade em geral vê situações como controle, atribuição de culpa, controle de roupas, de companhias, de celular, xingamentos, como algo normal e que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. Se mete sim. Porque depois que acontece uma agressao fisica, nao tenho como restaurar a dignidade ou proteger os filhos do que eles viram e irao reproduzir futuramente como se fosse normal. Nao tenho como trazer de volta depois que aconteceu um feminicidio.

Nenhuma sentença judicial resolve isso.

Os órgaos de proteção irão reorganizar o fluxo de atendimento, orientação e apoio às mulheres.