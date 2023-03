Morre adolescente vítima de acidente envolvendo veículo argentino na BR-290

Morreu na manhã de sexta-feira (10) o adolescente Rodrigo Silva, 15 anos passageiro do Renault Clio de São Gabriel que colidiu contra um Citroen C4 com placas da Argentina na BR-290, km 387 em Santa Margarida do Sul no sábado (4).

Carol Silva, 20 anos, que era estudante do IFFar Alegrete e Pedro Henrique da Silva Bérgamo, 15 anos, tia e sobrinho retornavam de Caçapava do Sul e morreram na hora.

Estudante de Zootecnia do IFFar aposta em queijo de ovelha após estágio na Cabanha 3-Leites

Rodrigo estava hospitalizado em estado grave na Santa Casa de Caridade. Com isso, o trágico acidente registra três mortes, causadas na colisão frontal de um Citroen C4 com placas da Argentina nas proximidades do Cambaizinho, em Santa Margarida. Carolina e Pedro tinham sido sepultados na segunda, sob forte comoção e homenagens.

Veja no link a matéria:Estudante do IFFar Alegrete e adolescente de 12 anos morrem em acidente na BR 290

Com informações: Caderno7