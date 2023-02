Estiagem: comitiva alegretense pede apoio ao secretário de agricultura do Estado

Share on Email

O presidente da Câmara, Luciano Belmonte, integrou uma comitiva de lideranças do município de Alegrete em visita ao secretário Giovani Feltes, na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, em Porto Alegre.

O encontro foi realizado na última segunda-feira (13), quando foram tratados assuntos relacionados à forte seca que atinge a cidade e região Fronteira Oeste.

Durante a reunião foi discutida a situação das licenças e recursos para a produção e operação de pivôs, barragens e poços artesianos. Outro assunto abordado no encontro foi a possibilidade de compra de maquinário para a construção de açudes.

Todas essas demandas foram abordadas anteriormente, em audiência pública tratando das questões da estiagem em Alegrete, coordenada pela Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, da Cadeia Produtiva e do Setor Primário, realizada em janeiro na câmara, quando um dos encaminhamentos foi a ida a Porto Alegre, com agendas articuladas pelo deputado estadual Frederico Antunes, que agora acompanhou a comitiva alegretense.

Também estiveram presentes, o prefeito do Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral, vereador Jaime Duarte, presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores, e o secretário municipal da Agricultura, Daniel Gindri.

Fotos: reprodução