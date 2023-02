Primeiro mês de 2023 registra aumento nos casos de furtos em Alegrete

O município de Alegrete registrou 94 crimes de furto em janeiro. Os dados são da secretaria de segurança do RS, através dos indicadores criminais ocorridos no primeiro mês de 2023.

Num comparativo com o mesmo período de 2022, ficou explícito o aumento de furtos na cidade. Em janeiro de 2022, foram 83 casos. Em dezembro do ano passado já haviam sido registrados 81 furtos, contra 94, agora em janeiro.

Os crimes de estelionatos, tiveram uma redução num comparativo com o mesmo mês do ano passado. Em janeiro de 2023, foram registrados 48 casos envolvendo estelionatários. No mesmo período do ano passado, foram 57 vítimas. No entanto, dezembro havia o registro de 44 casos de estelionato em Alegrete.

Com 9 homicídios em 2022, a cidade registrou um homicídio doloso em janeiro deste ano. Em janeiro de 2022, também houve um assassinato, vítima de latrocínio.

Os casos de abigeatos estão estagnados. Em janeiro deste ano ocorreram sete casos, o mesmo número registrado no mesmo mês do ano passado. Em dezembro de 2022, foram 6 casos deste tipo de crime em Alegrete.

No mês passado, teve três furto de veículo, no mesmo mês no ano passado, foi registrado apenas um caso. Porém, em janeiro de 2022, ocorreu um roubo de veículo. Os crimes de roubo tiveram uma diminuição. Dos sete registrados em janeiro do ano passado, neste primeiro mês do ano, ocorreram quatro ocorrências.

Janeiro de 2023, encerrou com três casos de delitos envolvendo armas e munições, cinco ocorrências relacionadas a posse de entorpecentes e cinco prisões por tráfico de drogas.

A nível de Rio Grande do Sul, um dos crimes mais desafiadores para a segurança pública do Estado, os feminicídios, caíram 18,2% no primeiro mês de 2023. O número é o mais baixo para o mês de janeiro dos últimos quatro anos. Nenhuma das nove vítimas possuía medida protetiva vigente. Janeiro também foi marcado pelo registro dos menores indicadores criminais da série histórica de ataques a banco, transporte e abigeato.

Com relação aos feminicídios, mesmo com a redução dos casos, as forças de segurança seguem em alerta. Além da adoção permanentemente de novas estratégias de proteção para as mulheres, o Estado reforça a importância para a realização de denúncias contra a violência doméstica, que auxiliam cada vez mais os agentes a tomarem conhecimentos dos crimes para agirem em defesa das vítimas.

Com um caso em janeiro de 2023, os índices de latrocínio chegaram ao menor patamar da série histórica. Frente aos quatro casos registrados no mesmo período do ano anterior, a queda é de 75%. O latrocínio é um crime cuja ocorrência depende de uma série de fatores circunstanciais – possível reação da vítima, ação surpreendida por testemunhas, consciência do assaltante alterada por uso de entorpecentes, entre outros.

No Estado como um todo, também foram computados dois homicídios a mais em janeiro, em comparação a 2022, alta de 1,8%. No final do mês passado, uma operação integrada das forças de segurança foi desencadeada em 30 municípios do Rio Grande do Sul, nas regiões Metropolitana, Vale do Rio dos Sinos, Central, da Serra, Litoral e Fronteira Oeste do Estado.

A operação também teve foco no cumprimento de mandados de busca e apreensão, captura de foragidos do sistema judiciário, ações de inteligência para identificar potenciais alvos para subsidiar futuras representações judiciais, realização de barreiras, reforço no policiamento de zonas estratégicas, implementação de ações de visibilidade, fiscalização a estabelecimentos comerciais e redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI). Mais de 5,3 mil policiais civis e militares participaram das ações da operação integrada.

Em janeiro os indicadores de estupro reduziram 13,2%, em comparação com o mesmo mês de 2022. As ameaças contra mulheres ficaram em estabilidade, a queda de 0,3% representa nove casos a menos em 2023. Já as lesões corporais tiveram uma alta de 5,9%.

Em janeiro, o roubo de veículos teve 30 casos a menos em comparação entre períodos iguais. Enquanto em janeiro de 2022 foram registrados 390 roubos de veículos, em 2023 foram 360 casos, uma redução de 7,7%.

Os abigeatos também encerraram janeiro com queda histórica. Os 221 casos registrados em 2023 representam o menor número da série histórica. O total é 37,7% menor que os 355 registrados em janeiro de 2022.

As autoridades reforçam a importância das denúncias, seja por parte das próprias vítimas, familiares, amigos e até mesmo desconhecidos, para possibilitar a ação policial logo aos primeiros sinais de abuso, de forma a romper o ciclo de violência antes que ele se encerre em um feminicídio. Em caso de emergências, o canal é o 190 da Brigada Militar. Suspeitas sobre agressões e abusos também podem ser comunicadas 24 horas por dia pelo Disque Denúncia 181, pelo Denúncia Digital no site da SSP e pelo WhatsApp da Polícia Civil: (55) . Em todos os casos, o anonimato é garantido.