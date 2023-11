Estrada do Silvestre foi liberada para o tráfego

Share on Email

Depois de ficar quatro dias interrompida, um trecho da estrada do Silvestre que foi “atorado” pela forte enxurrada do último dia 2, foi liberado para o tráfego de veículos no final da tarde de ontem(6). A enorme cratera que se abriu na pista foi consertada por uma equipe da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

Serviço de conserto da estrada pela SAP

Essa estrada vicinal de Alegrete que passa próximo ao CTG Querência Charrua tem destino ao Silvestre a região mais distante da área urbana da cidade.

A SAP mantém 10 equipes em atividade para poder dar conta da quantidade de estradas atingidas pela chuva registrada no início deste mês de novembro aqui no Município. Devido a isso, a Prefeitura decretou situação de emergência, neste dia7, nas áreas rurais do município atingidas pelas enxurradas.