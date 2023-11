Saxofone do alegretense Miudinho será eternizado em largo na Zona Leste

Share on Email

Quem cruza a avenida Tiaraju, em direção aos bairros da Zona Leste, verá um monumento que irá eternizar o músico alegretense Wilson Lopes.

Miudinho como foi carinhosamente conhecido, faleceu em 2011, deixando um vasto legado de influência no cenário musical da região. Um dos ícones do conjunto musical Terceira Dimensão, o músico alegretense Miudinho marcou uma época na cultura musical alegretense. Ele abriu as portas para talentos musicais como João Chagas Leite e Serginho Moah.

Nos anos 70, Miudinho com o Terceira Dimensão fez tremendo sucesso nos clubes de Alegrete e região, relembra Celeni Viana. Outro dado interessante e que poucos sabem, contado pelo ex-vereador, é que Miudinho foi o único músico de Alegrete que tocou com Lupicínio Rodrigues e Berenice Azambuja. E tocou para ninguém menos do que Nelson Gonçalves, na abertura de um show em Livramento.

E partiu do ex-vereador, quando esteve no parlamento, fazer um projeto de autoria da denominação do Largo Wilson Lopes. Uma placa em homenagem ao músico havia sido inaugurada, mas foi roubada do pedestal onde estava encravada.

A família de Miudinho, através da esposa Zeli Maria Lara Lopes e filhos, uniram esforços e, por conta própria, providenciaram um novo marco. A arte ficou a cargo do artista plástico alegretense Amarildo Chaves que com talento, entrelaçou na clave de sol o saxofone de Miudinho.

O monumento já está implantado no largo, faltando apenas os acabamentos, como pintura e o paisagismo do local, que ficará a cargo da Prefeitura. Em conversa com o filho, Paulo Moacir, disse que até o final desse mês será inaugurado o largo de arte e cultura de Alegrete.